Suriye tepesine Türk bayrağı dikildi

T24 - Suriye’den kaçışlar devam ederken Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü karşısındaki Hırıptıjöz Köyü’nün Demus Tepesi’ndeki bir kuleye Türk Bayrağı dikildi.
Suriyeli muhalifler tarafından kulenin üzerine dikildiği sanılan bayrak, Türkiye tarafından rahatlıkla görülebiliyor. Sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bayrak, Güveççi Jandarma Karakolu karşısında bulunuyor. 250 SURİYELİ DÖNDÜ
Bu arada Yayladağı’daki çadır kentte yerleştirilen 250 Suriyeli ise, tekrar ülkelerine döndü. Dönüş gerekçesi açıklanmadı.