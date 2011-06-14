Suriye tepesine Türk bayrağı dikildi

T24

250 SURİYELİ DÖNDÜ



Suriyeli muhalifler tarafından kulenin üzerine dikildiği sanılan bayrak, Türkiye tarafından rahatlıkla görülebiliyor. Sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bayrak, Güveççi Jandarma Karakolu karşısında bulunuyor.Bu arada Yayladağı’daki çadır kentte yerleştirilen 250 Suriyeli ise, tekrar ülkelerine döndü. Dönüş gerekçesi açıklanmadı.