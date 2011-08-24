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Dünya

Suriye tasarısı BM'ye sunuldu NEW YORK (A.A)

24 Ağustos 2011 10:58

-Suriye tasarısı BM'ye sunuldu NEW YORK (A.A) - 24.08.2011 - İngiltere, Fransa, Portekiz ve Almanya'nın Suriye'ye yeni yaptırımlar öngören ve özellikle Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın hedeflendiği bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyine sunduğu bildirildi. Fransa'nın BM temsilciliğinin Twitter'den yaptığı açıklamada, "Fransa ve partnerlerinin Güvenlik Konseyine yaptırımlarla ilgili bir karar tasarısını ilettiği" belirtildi. Konseyin Suriye konusundaki istişareleri sırasında sunulan karar tasarısının, ABD tarafından da güçlü bir şekilde desteklendiği belirtildi. Tasarıda, "silah ambargosu çağrısının da" yer aldığı kaydedildi. Batılı diplomatlar, muhtemel oylama öncesinde yoğun görüşmelerin olmasını beklediklerini söylediler.

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