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Suriye tarafından Türkiye sınırına ateş açıldı; 1 asker şehit oldu

Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar tüm giriş çıkışlara kapatıldı

10 Eylül 2015 13:30

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınır bölgesinde nöbet tutan asker, Suriye tarafından açıldığı belirtilen ateş sonucu şehit oldu. 

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında sınırda görev yapan 21 yaşındaki Piyade Er Gökhan Çakır, ’Özgür Suriye Ordusu’na bağlı grupların kontrolündeki Suriye tarafından gelen merminin isabet etmesi ile şehit oldu. Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar tüm giriş çıkışlara kapatıldı. Valilik, angajman kuralları gereği merminin geldiği tarafa misliyle karşılık verildiğini açıkladı. 

Hatay Valiliği saldırının saat 02.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, Hatay 2’nci Piyade Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolu’nda görevli personelin bulunduğu nöbet mevziisinden, Suriye tarafında ’Bir görüntü alındığına’ dair bilginin karakola bildirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:   

"Bölgeye intikal eden karakol komutanı yanındaki görevli personele mevzi aldırarak bir er ile beraber bölgeyi taramak üzere devriye görevi icra ederken, bir el silah sesi duyulmuş ve Piyade Er Gökhan Çakır yaralanmıştır. Ateş edilen bölgeye angajman kuralları çerçevesinde misli ile karşılık verilmiş, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı Gökhan Çakır Antakya Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Er Gökhan Çakır, kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şehit Er Çakır’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şehit Gökhan Çakır’ın Muş nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin İzmir’de oturduğu belirtildi.

 

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