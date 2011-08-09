Suriye tankları bu kez Binniş kasabasında

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "operasyonları durdur" mesajını Suriye Lideri Esad'a iletmek için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam'da bulunduğu sıralarda Suriye ordusun operasyonları sürüyordu. Orduya bağlı tanklar, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklığındaki Binniş kasabasına girdi.



Görgü tanıkları, Binniş kasabasına zırhlı araçların girdiğini bildirdi. Reuters ajansının sorularını yanıtlayan bir kasaba sakini, tüm kasabanın teravih namazından sonra gösterilere katıldığını, zırhlı araçların bu yüzden kasabaya girdiğini söyledi. Bu arada, zırhı araçların Suriye'nin petrol üretim bölgesi olan Deyr Ez Zor kentinin merkezine de girdiği ifade edildi. Askerlerin evlere baskın düzenlediği, tutuklamalar yaptığı kaydedildi.



Bu arada Anadolu Ajansı muhabiri Ali Demir de Suriye ordusunun haftalardır operasyon düzenlediği Hama kentine girerek, ilk izlenimlerini aktardı. Suriye'nin kuzeyindeki Hama kenti ve çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kentin çevresine tankların konuşlandırıldığı görüldü. Demir'in haberine göre, Hama'nın ve İdlib kentine bağlı Muaaret el Numan ilçesinin çevresine tanklar konuşlandırılmış durumda. Hama'da evlerin çatılarında bulunan askerler dikkati çekiyor.



Hama kentinde birçok binanın top ateşinde isabet aldığı, balkon ve çatıların yıkıldığı gözlendi.

Kuzeydeki ilçe ve kentin girişinde askeri kontrol noktaları oluşturuldu, kentin ve ilçenin çevresine tanklar konuşlandırıldı, bazı tank birlikleri ise zeytin bahçelerine mevzilendi.

Başkent Şam'ın girişinde de askeri kontrol noktaları kuruldu. Kente giren ve çıkan araçlar kontrol ediliyor.