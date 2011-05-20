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Dünya

Suriye sokakları yine kana bulandı!

Suriye'nin iki ayrı kentinde, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullanması üzerine toplam 9 kişinin öldüğü bildirildi.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Suriye'nin iki ayrı kentinde, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullanması üzerine toplam 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, Humus kentinde protestoculara ateş açılması üzerine biri çocuk 9 kişinin öldüğünü kaydetti. Suriyeli bir insan hakları örgütü de Dera bölgesindeki Sanamein kentinde ise bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Banyas, Lazkiye ve Hama kentlerinde de bugün gösteriler düzenlendiği, insan hakları eylemcilerine göre Banyas'ta kalabalığa ateş açıldığı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri, son 2 ayda, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine karşı düzenlenen protesto gösterilerine karşı alınan sert önlemlerde 850'den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor. 


ÜRDÜN'DEKİ GÖSTERİLER

Ürdün'de binlerce kişi, yolsuzluğu protesto etmek ve rejim reformu talepleriyle ülke çapında gösteriler düzenledi.

AFP muhabiri, Amman'da yaklaşık 2500 kişinin "rejim reformu ve yolsuzluğa karşı mücadele" talepleriyle bir araya geldiğini, göstericilerin "halk rejimde reform istiyor", "halk zorbalığın sona ermesini istiyor", "yolsuzluğa hayır", "reformlar yolsuzluğa bulaşanların yargılanmasıyla başlar" gibi sloganlar attıklarını bildirdi.

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