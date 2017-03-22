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BBC Türkçe

Suriye sınırından ateş açıldı: Bir asker hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. TSK'dan yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi

22 Mart 2017 15:21

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, Suriye'den açılan keskin nişancı ateşi sonucu hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "PYD/PKK bölgesinden" açılan ateşe "misliyle" karşılık verildiğini duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur.

"Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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