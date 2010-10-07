Suriye sınırındaki taburda patlama!

T24 - Mardin'in Suriye'ye sınır ilçesi olan Nusaybin İlçesi'ndeki 2’inci Hudut Taburu'nda meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.





6 asker yaralı



Mardin’in Nusaybin İlçesi'ndeki 2’inci Hudut Taburu'nda boya badana yapımı sırasında meydana gelen patlama sonucu 1’i ağır 6 asker yaralandı. Tiner kovasından dolayı meydana geldiği belirtilen patlamada yaralanan askerler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat Bolat, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Taburda patlamanın ardından çıkan yangın, askerler tarafından söndürüldü.

