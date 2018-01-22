Suriye sınırındaki Reyhanlı'ya roket atan iki hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekâtı sürerken, Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 1 Suriyelinin öldüğünü açıklandı. Hatay Valisi, yaralı sayısını 4'ü ağır 37 olarak bildirdi. Gece saatlerinde gelen bilgilere göre Reyhanlı'ya roket atan iki hedef vuruldu.

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'ya atılan roket sonrası 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığını söylemişti. NTV'nin haberine göre askeri kaynaklar Reyhanlı'ya roket atan iki hedefin vurulduğunu belirtti.

Hatay Valisi, gün içinde Reyhanlı'ya roket atılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığını açıklamıştı.