Suriye sınırında müdahale: 1 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında, Oğulpınar sınır Karakolu sorumluluk bölgesinde saat 04.00 civarında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçakçı ve sığınmacılardan oluşan yaklaşık 150 kişilik kaçakçı grubuna, taktik tekerlekli zırhlı araç ve zırhlı personel taşıyıcı ile müdahale edildiğine yer verildi. Müdahale sonucu nda grubun Suriye tarafına çekildiğini belirten başkanlık,grubun kaçarken olay bölgesinde bıraktıkları dolu mazot bidonlarını ateşe verdiklerini, çıkan yangında bir askerin üçüncü derecede yanıkla yaralandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, devlet Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi yapılan askerin, Adana Özel Estetik Plastik Cerrahi Hastanesi'ne sevk edilip, hastanede tedavi altına alındığını belirtirken, askerin hayati tehlikesinin sürdüğünü de açıklamaya ekledi.