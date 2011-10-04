Suriye sınırında kritik tatbikat!

T24

Kamu kurumları da katılacak



Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve İsrail ile gergin günler geçirildiği dönemde Hatay'da kritik bir tatbikat yapacak.Tatbikatın merkezi Suriye sınırına yakın bir bölge olan Hatay olacak. Yarın askeri tatbikat sürerken Başbakan Tayyip Erdoğan da Güney Afrika ziyareti sonrasında bölgedeki Suriyeli mültecileri ziyaret edecek.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la köprüleri atan Türkiye, Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede 5-13 Ekim tarihleri arasında askeri tatbikat yapacak.Uluslararası haber ajansı Reuters da tatbikatın 7 bin Suriyeli mültecinin bulunduğu Hatay’da yapılacağına vurgu yaptı. Beşşar Esad yönetimine askeri ambargo uygulamaya başlayan Türkiye, Şam’a yeni yaptırımlar uygulayacağı sinyalini de vermişti.Tatbikatın yapılacağı yerin stratejik bir diğer önemi de İsrail ve Rum kesimi ile yaşanan kriz. Mavi Marmara'nın ardından bozulan ilişkiler, İsrail'in Rum kesimi ile Ada'nın çevresinde başlattığı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ardından başka bir noktaya ulaşmıştı.Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgi notunda ise Hatay’da YILDIRIM-2011 seferlik tatbikatı yapılacağı ve tatbikatta 730 yedek personel, 40 araç ve bir özel nakliyat firması ile kamu kurum ve kuruluşlarının bazı unsurlarının katılacağı vurgulandı.Her yıl başka bir yerde yapılan tatbikat uzun bir aradan sonra ilk kez Suriye sınırı yakınlarında yapılıyor. Geçen yıl Denizli merkezli yapılan YILDIRIM seferberlik tatbikatı önceki yıl da Erzurum'da yapılmıştı.