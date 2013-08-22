Suriye sınırında kimyasal saldırı önlemi alındı

Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinde kimyasal silah kullanılması üzerine, daha önce Banyas ve Kuseyr şehirlerindeki saldırıların ardından alınan önlemler artırıldı.

Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ne bağlı bir kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) keşif aracı, 8 kişilik personeliyle, Cilvegözü Sınır Kapısı'na konuşlandırıldı.

BRN keşif aracındaki sistem, 3 kilometre mesafeden kimyasal tehdidi algılayabiliyor. Cilvegözü gümrük sahasında konuşlandırılan araç, kimyasal saldırıya maruz kaldığı şüphesi bulunan Suriyelileri kontrol ediyor.

Acil müdahale birimi de oluşturuldu

Suriyelilerde kimyasal bulgu rastlanması halinde, tedavi için Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde özel birim oluşturulduğu belirtildi. Yetkililer, şu ana kadar Türkiye'ye, üzerinde kimyasal bulgu rastlanan bir hastanın getirilmediğini açıkladı.