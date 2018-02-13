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Suriye sınırında çobanların yaşam mücadelesi

Mehmet YİRUN- Burak EMEK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki PKK/YPG'ye ait terör yuvalarına düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ederken, Hatay'ın Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki çobanlar zorlu yaşamları

13 Şubat 2018 13:14

Mehmet YİRUN- Burak EMEK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'deki PKK/YPG\'ye ait terör yuvalarına düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ederken, Hatay\'ın Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki çobanlar zorlu yaşamlarını teröre rağmen sürdürüyor.
TSK\'nın 20 Ocak\'ta başlattığı operasyon kapsamında Hassa ilçesinde amca çocukları olan Vaysal Kıran ve Mustafa Kıran dağlık alanda hayvanlarını otlatıyor. Terör karşısında köylerini terk etmeyen kuzenler, yaklaşık 400 küçükbaş hayvanlarını her gün sabahın erken saatlerinde Suriye sınırındaki dağlara çıkarıyor. Vaysal Kıran, askerlerin burada top atışları yaptığını ve uçakların havadan hedefleri vurduğunu söyledi. Kıran, \"Biz burada kendimizi güvende hissediyoruz ve  harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim burada yaşamamız için Mehmetçiklerimiz mücadele veriyor. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Çünkü kendi vatanımızın, yurdumuzun ve ekmeğimizin peşindeyiz. Sadece sıkıntı olan taraf karşı taraftır. O tarafı da Allah\'ın izni ile askerimiz ordumuz temizleyecektir. Daha rahat, huzurlu ve refah bir hayat yaşamak biz de istiyoruz. Hayatımızdan hiçbir sıkıntımız yoktur. Ordumuzda, askerimizde inşallah hiçbir sıkıntı olmasın\" dedi.
Çoban Mustafa Kıran ise hiçbir korkularının olmadığını ve burada sadece kendi geçim kaynaklarını sağladıklarını anlattı. Kıran, \"Kendi geçimimizi sağlamak için gün boyu gelip gediyoruz. Yakında olduğumuz için atışları duyuyoruz. Vatansız ve ekmeksiz olunmaz. Bizler de ekmeğimizin peşindeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla askerimize de yardımcı oluyoruz. Sınırla bulunduğumuz yerin arası 3 kilometre\" diye konuştu.

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