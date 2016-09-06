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Suriye sınırında bin 632 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgedeki göçler kitlesel boyutlara ulaştı

06 Eylül 2016 18:51

Genelkurmay Başkanlığı, dün Türkiye Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1632 kişinin yakalandığını bildirdi. Genelkurmay açıklamasında kişilerin yakalandığı noktaya dair detaylı bilgi verilmemesine rağmen Fırat Kalkanı Operasyonu nedeniyle teyakkuzda olan bölgedeki sınır geçişlerinin kitlesel boyutlara ulaşması dikkat çekti. 

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, KaraKuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 1611, Türkiye’den de Suriye’ye yasa dışı geçiş girişiminde teşebbüsünde bulunan 21 olmak üzere toplam 1632 kişinin yakalandığı belirtildi.

Bunlarla birlikte bir binek araç, 5 cep telefonu, 7 kimlik, 1 adet pasaport, 21 bin 500 Suriye Lirası, 1100 ABD Doları, 3 bin 700 TL ele geçirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 4 F-16 ile Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca devriye uçuşu icra edildiği kaydedildi.
Kaçak geçişlerin ‘kitlesel mi’ yoksa ‘küçük gruplar halinde mi’ olduğuna yönelik ise bilgi verilmedi.

 

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