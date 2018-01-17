Suriye sınırında askeri hareketlilik

Mustafa KANLI/ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- BİRÇOK kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye\'ye komşu Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.



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