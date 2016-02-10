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Suriye sınırında 4 canlı bomba yeleği bulundu

Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 34 kişide 15 kilo patlayıcı madde bulundu

10 Şubat 2016 13:31

TSK, Suriye sınırından Türkiye geçiş yapmak isteyen 34 kişinin yakalandığını açıkladı. Şahıslarda canlı bomba yelekleri ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep 5'inci Zh.Tug. 1'inci Hd.A. 1'inci Hd.Tb. (Oğuzeli) 2'nci Hd.Bl (Akçakoyunlu) Ermiş Hd.Krk. sorumluluk bölgesinde, 9 Şubat 2016 saat 22.30'da, sınırdan patlayıcı madde geçirileceği bilgisi 1'inci Hudut Tabur Komutanlığına iletildiği belirtilerek, "Ermiş Hd.Krk. bölgesinde Kara Kuvvetlerine bağlı Hudut birlikleri tarafından ortak icra edilen operasyon sonucunda Suriye’den Türkiye'ye geçmeye çalışan 34 (4 bay, 10 bayan, 20 çocuk) şahıs yakalanmıştır. Şahısların yanında toplam ağırlığı yaklaşık 15-20 kg. olan iki adet çanta ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada bomba imha ekibinin yaptığı kontrol sonrası 2 adet çanta içerisinde 4 adet canlı bomba yeleği ve 12-15 kg. patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.

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