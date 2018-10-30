Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye\'ye geçmeye çalışan PKK/PYD\'li terörist, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ceylanpınar Boztepe Karakolu yakınlarında Suriye sınır hattında 1 kişiyi fark eden nöbetçi askerler, harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde Suriye uyruklu PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.