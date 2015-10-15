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Suriye sınırına örülen duvarın ilk etabı tamamlandı

Toplam 36,5 kilometre olması planlanan duvarın Bükülmez, Kuşaklık ve Beşaslan mahallelerinde yer alan bölümleri bitirildi

15 Ekim 2015 17:34

Suriye sınırında yer alması nedeniyle kaçakçılığın ve yasa dışı geçiş girişimlerinin yoğun olduğu Hatay'da, Reyhanlı ilçesinde sınıra örülen duvarın ilk etabı tamamlandı.

Sınır hattında 7 gün 24 saat görev yapan hudut birliklerinin yanı sıra güvenliğin artırılması için çeşitli tedbirler de uygulanıyor. Suriye sınırında, kaçakçılığı ve yasa dışı geçiş girişimlerini önlemek amacıyla Reyhanlı ilçesinde daha önce belirlenen noktalara yapılan "seyyar duvar" örme çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, toplam 36,5 kilometre olması planlanan duvarın Bükülmez, Kuşaklık ve Beşaslan mahallelerinde yer alan bölümleri tamamlandı. Şantiye şefi Abdullah Uysal, yaptığı açıklamada, günlük 100 beton blok döktüklerini söyledi.

Sınır hattında 11,5 kilometre duvarın örülme işleminin bittiğini ifade eden Uysal, "4 aylık süre içerisinde üç bölgede sınır hattına duvar ördük. İlk etabı tamamladık. Burada 75 personel 24 saat esasına göre çalışıyor. Çalışmalarımız ikinci etap olan Reyhanlı-Hassa arasında 25 kilometrelik alanda sürecek" diye konuştu.

Kalan bölümlerin tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Uysal, beton blokların 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

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