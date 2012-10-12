Suriye sınırına iki Türk uçağı havalandı

Suriye helikopterlerinin sınırdaki Azmarin kasabasını bombaladığı ihbarının yapılması üzerine Türkiye'nin iki F-16 savaş uçağı kaldırdığı bildirildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin, muhaliflerin eline geçen Azmarin kasabasının bombalanması için bir helikopter göndermesinin ardından Türk jetleri Diyarbakır'daki üsten havalandı" dedi.

Doğan Haber Ajansı, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinin karşısında bulunan Azmarin kasabasının üzerinde Suriye ordusuna ait bir helikopterin görülmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının havalanarak bölgede sınır ihlalini önlemek için uçuş yaptığını bildirdi.

Helikopterin kasabada konuşlanan muhalifleri bombaladığı öne sürüldü. DHA'nın haberine göre, Altınözü semalarında görülen Türk savaş uçakları kısa süreli heyecan yaratırken, Suriye’ye ait helikopter gözden kayboldu.

Suriye ordusuna ait helikopterin, muhaliflerin elinde bulunan bir tankın yerini saptamak için uçuş yapmış olabileceği de iddia edildi.

İdlib kentine bağlı Azmarin ve çevresindeki kasabalar günlerdir Suriye ordusu askerleriyle Beşar Esad rejimini devirmeye çalışan isyancılar arasında büyük çatışmalara sahne oluyordu.

Kasabanın özellikle dün, düzenlenen bombardıman nedeniyle kalın bir duman bulutunun altında olduğu bildirildi. Esad güçlerinin hoparlörlerden isyancılara yaptığı teslim olun çağrılarının da Hatay’ın sınır köylerinden bile duyulabildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Suriye tarafından ateşlenen topların birçok kez Türkiye topraklarına isabet etmesiyle iki ülke arasında tansiyon iyice yükselmişti.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Çarşamba günü sınıra yaptığı ziyarette, topların Türkiye topraklarına düşmeye devam etmesi halinde Türkiye’nin daha sert yanıt vereceğini belirterek, “Buradayız, dimdik ayaktayız. Yapılan saldırılara karşılık verdik, devam ederse daha şiddetlisini yapacağız” diye konuştu.

TBMM'nin Suriye tezkeresini kabul etmesinin ardından ise hükümetin Genelkurmay’a gönderdiği ‘yüksek hazırlık’ talimatı kapsamında bölgeye Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep’ten yaklaşık 60 tank takviye gönderilerek, sınır boyunca en az 250 tank konuşlandırıldı. Topçu birlikleri de takviye edildi.