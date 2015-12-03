Suriye sınırına 'Her 3 metrede bir asker mi dikelim?' tepkisi

ABD yönetiminin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni daha aktif bir şekilde devreye sokmasını isteyerek, Türkiye’nin Suriye sınırına asker yığmasını talep etmesi üzerine, Türk yetkililerin bu öneriye tepki gösterdiği ve 98 km boyunca 30 bin askerin devreye sokulup, 3 metrede bir asker koymak gerektiği şeklinde cevap verdiği öne sürüldü. Hürriyet’te yer alan habere göre; Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi kapsamında Gaziantep’in Karkamış ilçesi ile Kilis il sınırı arasındaki 50 km’lik alanın 42 km’sine duvar yapılacak. Kilis’te ise IŞİD’in etkili olduğu 40 km’lik hatta da duvar örülecek.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in gazetenin bugünkü (3 Aralık 2015) manşetinde yer alan haberi şöyle:

ABD ve Rusya’dan Türkiye’ye Suriye’de IŞİD’e bitişik 98 km’lik sınırını kapatması için baskılar artarken geçtiğimiz günlerde Ankara’da ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. ABD’nin ‘asker yığın’ önerisine Türk yetkililerine “Sizin dediğiniz yöntemle tutabilmemiz için 30 bin asker yığıp 3 metreye bir asker dizmemiz lazım” diye karşılık vermiş.

Rusya karşısında Ankara’nın yanında yer alan ABD’nin, “Türkiye sınırını daha iyi korusun” çıkışı, Ankara’dan tepki çekiyor. Wall Street Journal Gazetesi’ne bilgi veren ABD’li kaynağın dikkat çektiği “Asker önlem alsın” önerisi, Ankara tarafından iki nedenle geri çevrilmiş. Birincisi, uygulanabilir olmayışı, ikincisi karşı tarafın asker yığınağını gerekçe gösterip düşmanca bir tavır içine girme riski. Bir yetkili, ABD’nin ‘asker yığın’ önerisine, ‘98 km’yi sizin dediğiniz yöntemle tutabilmemiz için 30 bin asker yığmamız ve 3 metreye bir asker dizmemiz lazım” karşılığını verdiklerini söyledi.

Eleştiriye yanıt

Diplomatik kaynaklar, ABD’nin “Türkiye sınırlarında yabancı savaşçı ve petrol geçişi sürüyor” eleştirisine tepki gösterirken, geçmişte ABD ile Türkiye arasında geçen bir tartışmayı Hürriyet’le paylaştılar. Buna göre, ABD yönetimi, Türkiye’den sınırı daha iyi tutabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’ni daha aktif bir şekilde devreye sokmasını istedi. Türkiye’nin bölgeye asker yığması da talep edildi. ABD’li heyete yanıt veren askeri ve diplomatik yetkililer, bunun mümkün olmayacağını detaylı rakamlar vererek açıkladılar. WSJ gazetesine yansıyan 30 bin rakamının da o görüşmede Türk tarafınca telaffuz edildiği öğrenildi. ABD’nin sınırı askerlerin koruması önerisini değerlendiren Türk yetkililer, 98 km boyunca 30 bin askerin devreye sokulması, 3 metrede bir gözetleme kulesi konulması gibi önlemler almak gerektiğine dikkat çektiler.

Entegre sınır sistemi

Türk yetkililer, Türkiye’nin duvar örmeye başladığı, devriyeleri ve kuleleri arttırdığı, buna karşın etkili olunamadığını vurgularken yüzde 100 başarı için entegre sınır sisteminin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. AB ile vize müzakerelerinde gündeme gelen, ancak Türkiye’deki konjonktür nedeniyle rafa kalkan sistem, sınırlarda tam korumayı öngörüyor. Yeni bir sınır koruma birimi oluşturuluyor. Projenin maliyetinin Türkiye tarafından karşılanmasının zor olduğuna dikkat çeken yetkililer, Türkiye-Suriye sınırının artık AB-Suriye ya da NATO-Suriye sınırı olduğunu vurgulayarak, ABD ve AB ülkelerine “Maliyeti paylaşın, hızlı bir şekilde hayata geçirelim” çağrısı yapıyor.

82 km’lik duvar örülecek

IŞİD kontrolünde olan ve kamuoyunda Mare hattı olarak adlandırılan Suriye-Türkiye sınırındaki 98 Km’lik bölgede güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Gaziantep’in Karkamış ve Oğuzeli ilçeleri ile Kilis’in Elbeyli ilçesi arasındaki 98 km’lik bölgenin karşısında Suriye’nin Halep kentinin Cerablus ilçesi ile Azez ilçesi bulunuyor.

Cerablus’u tamamen, Azez’in ise köylerin çoğunluğunun denetimini elinde bulunduran IŞİD’in tehdit oluşturmasının ardından sınır hattındaki güvenlik önlemleri daha da artırılıyor.

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi kapsamında Gaziantep’in Karkamış ilçesi ile Kilis il sınırı arasındaki 50 km’lik alanın 42 km’sine duvar yapılacak. Kilis’te ise IŞİD’in etkili olduğu 40 km’lik hatta aynı şekilde duvar örülecek. 2 m genişliğinde 3 m yüksekliğindeki duvar, üzerine yapılacak 1 m’lik tel örgü ile 4 m’ye ulaşacak. 82 km’lik güzergâhta yapılacak olan duvar ile sınır hattının güvenliği artırılacak. İlk etapta sınır hattındaki nöbetçi kule ve kulübeler güçlendirildi. Güvenlik güçleri, sınır hattındaki hudut karakollarında Suriye tarafını ve sınırı sürekli olarak dürbün ve termal kameralar ile gözetlemeye başladı.