Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA ve Hatay\'dan çıkış yapan askeri araçlar, Suriye sınırındaki Mardin ve Şırnak\'a sevk edildi.

Bu sabah erken saatlerde 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan zırhlı muharebe ve istikam araçlarıyla iş makinelerinden oluşan 20 araçlık konvoy çıkış yaptı. Trafik polislerinin eşlik ettiği askeri konvoy, Suriye sınırındaki Mardin ve Şırnak illerindeki birliklere gitti.

Öte yandan, Hatay\'dan yola çıkan askeri konvoy da Gaziantep- Şanlıurfa otoyolundan Mardin\'e doğru sevk edildi. Askeri konvoyların geçişlerinin aralıklarla sürdüğü belirtildi.



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