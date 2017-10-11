Suriye sınırına askeri araç sevkiyatına devam (2)

AK PARTİ, SINIR KÖYÜNDE BAYRAK DAĞITTI

AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, Reyhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Şanverdi, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül ve çok sayıda partilinin katılımıyla Kuşaklı Mahallesi\'nde bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Kuşaklı ilk ve Ortaokulu öğrencilerinin mahalle meydanında karşıladığı AK Parti heyeti yanlarında getirdikleri bayrakları öğrencilere teker teker dağıttı. Öğrencilerin \'En büyük Türkiye, şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attığı etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, TSK\'nın bugün olduğu gibi her zaman sadece ülkede değil, bölgede de güvenliği sağlamak için göreve hazır olduğunu söyledi. Atıç, İdlib\'te kurulması planlanan çatışmasızlık bölgesi için Reyhanlı sınırında bulunan TSK personeline güç kuvvet vermek, psikolojik olarak onların morallerini üst seviyede tutmak için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi de, Kuşaklı Mahallesi\'nin her zaman vatansever vatandaşlarla dolu olduğunu belirterek, mahallenin Türk bayraklarıyla donatılmasıyla büyük mutluluk duyduklarını, bunu gören askerlerimizin de büyük sevinç duyacağına inandığını kaydetti.

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)



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