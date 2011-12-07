Suriye sınırı açıldı ihracatçıya ağır bedel geldi!

T24

Çağlayan: Türkiye'nin alternatifi çok





Ekonomik yaptırımlara cevap



Suriye, son günlerde artan siyasi gerilim sonrası Türkiye ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasını 1 Aralık itibariyle askıya almıştı.Bu tarihten sonra, Gümrük ve geçiş ücretlerinin yeniden hesaplanacağı ileri sürülerek Cuma gününden başlayarak hem Suriye'ye giden hem de transit geçiş yapan tırlar sınırda uzun kuyruklar oluşturmaya başlamıştı.Bu sıkıntı, hesaplamaların tamamlanmasıyla dün akşam itibariyle aşıldı. Yetkililer hesaplamaların ardından daha önce yüzde 0'a yakın olan gümrük vergisinin yüzde 30 çıkarıldığını belirtiyor.Suriye tarafı bununla birlikte transit geçiş ücretlerini iki katına çıkardı ve daha önce 300 dolar olan akaryakıt fiyat farkını da 800 dolara yükseltti.Sınır kapısı açılana kadar dün akşam saatlerinde Cilvegözü ve Bab-el Hawa gümrüğünde bekleyen toplam araç sayısının 1.500'ü bulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Yeni gümrük vergileriyle ilgili Türkiye tarafından cevap ise Ekonomi Bakanı Zafer Cağlayan'dan geldi. Cağlayan, Türkiye'nin Suriye dışında alternatif yollarının olduğunu, dün akşam itibariyle bu yollara başvurmaya başlar başlamaz Suriye'nin sınırdaki tıları içeri almaya başladığını söyledi.Çağlayan şöyle konuştu: "Şunu bilmeleri lazım ki, Türkiye gibi güçlü bir devlet, dünyanın 239 gümrük bölgesine ihracat yapan bir devlet Orta Doğu'ya, Körfez'e ihracat yapmak için sadece Suriye'den geçmek zorunda değil. Bizim zaten A, B, C planlarımızın hepsi hazırdır. Bu çerçevede bizim üç alternatif yolumuz var. İskenderiye, Beyrut ve Irak üzerinden Ürdün gibi üç alternatifimiz daha var. Uğraşsak dördüncü alternatifi Süveyş alternatifini de ortaya çıkarırız. Dün akşam itibariyle biz bu tedbirleri uygulamaya başlar başlamaz Suriye hükümeti hemen bir anda sınırdaki TIR'ları içeriye almaya başladı"Suriye'yi bypass etmemiz bizim için çok kolaydı. Ama biz bunu tercih etmek istemedik. Biz yine Suriye üzerinden transit ticaretimizi yapalım, Suriye ekonomisi bundan para kazansın istedik. Ama kendilerinin isteği bu yöndeydi. Tekrar söylüyorum; yaptıkları, ettikleri neyse onun fazlasını her zaman Türkiye'den görürler."Suriye tarafından gelen haberlere göre gümrük vergilerindeki artış, Türkiye’nin Suriye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlara cevap teşkil ediyor.Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Teysir el-Zoubi, hükümetin kararlaştırdığı icraatların Türkiye’nin Suriye’ye ekonomik yaptırım uygulamakla ilgili aldığı icraatlara bir cevap teşkil ettiğini belirtti.Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Bakanlar Kurulu ulusal çıkarlar ışığında bil misil teamül ilkesine dayanarak aşağıdaki maddeleri karara bağladı:"1- Suriye ve Türkiye arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını öngören ortaklık anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde mevcut tüm karar, talimat ve uygulamaların dondurulması. Türkiye’den ithal edilen malların uygulanmakta olan dış ticaret yasası kapsamına alınarak gümrük harçları tarifesinin uygulanması."2- Gelişmekte olan köylerin imarını destekleme projesi hesabına olarak Türkiye’den Suriye’ye ithal edilen bütün Türk malı ürünler için ürün fiyatının yüzde 30’u değerinde gümrük harcı alınması."3-Suriye’den Türkiye’ye giden Türkiye plakalı araçlara mazotun litresi 80 liradan satılmasıyla birlikte daha önce belirlenen limitler uyarınca; tır araçlarına 600 litre, kamyonlara 550 litre, otobüslere 400 litre minibüslere 200 ve otomobillere 50 litre’den fazla mazot satılmaması."4- Suriye’den geçiş yapacak boş ve dolu Türkiye plakalı kamyonların ağırlığının gideceği yol mesafesiyle çarpılarak yüzde 2’sinin gümrük harcı olarak ödemesi ve bu meblağın Euro olarak ödenmesi."