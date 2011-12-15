-''Suriye şiddeti derhal durdurma sözü verdi" TBMM (A.A) - 15.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye yönetiminin şiddeti derhal durdurma sözü verdiklerini ve 3 gün içinde Humus hariç, bütün Suriye şehirlerinden çıkacaklarını söylediklerini belirterek, ''Hama'dan çekildiler ancak Lazkiye'de çok büyük bombardıman yaptıktan sonra, Suriye yönetimiyle konuşmanın bir fayda getirmeyeceğini gördük'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde soruları yanıtladı. ''Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptıkları görüşmelerin'' sorulması üzerine Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte uzun bir mesaiyi Esad ile görüşmelere ayırdıklarını söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Bu şu demek; Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, bir sabah kalktığımızda Suriye ile ilişkiler bozulmuş değil. Biz 9 ay Suriye yönetimi ile bütün kanalları ve imkanları kullanarak, onları kendi halkını dinlemeye teşvik ettik. İstediğimiz tek şey vardı. 'Lütfen kendi halkınızı dinleyin, sokaktaki halkla barışın. Onları tehdit gibi görmeyin. Halkını tehdit gibi gören bir yönetim kalıcı olamaz.' Orada bir yol haritasında anlaştık. Şiddeti derhal durdurmak sözünü verdiler. 3 gün içinde Humus hariç, bütün Suriye şehirlerinden çıkacaklarını söylediler, buraların basına açılacağını ifade ettiler. Hama'dan çekildiler ancak Lazkiye'de çok büyük bombardıman yaptıktan sonra, Suriye yönetimiyle konuşmanın bir fayda getirmeyeceğini gördük.'' -''Suriye'de 5 bin kişi öldü''- Ahmet Davutoğlu, anlaştıkları yol haritasına göre Suriye'nin bu yıl içinde Parlamento seçimlerini yapması gerektiğini, ancak yapmadıklarını ifade ederek, gösterdikleri bütün çabalara rağmen, Suriye'de geçen mart ayından beri 5 bin kişinin öldüğünü kaydetti. Davutoğlu, Ortadoğu'daki bütün halklar ve gruplarla görüştüklerini ve görüşmeye de devam edeceklerini söyledi. Ahmet Davutoğlu, haziran ayına kadar eğer çözüm olmazsa, AB dönem başkanlığını devralması durumunda Kıbrıs Rum Yönetimini muhatap almayacaklarına ilişkin tutumlarının kesin olduğunu ve bundan da dönüş olmayacağını vurgulayarak, İran'la Türkiye'nin ilişkilerine hiç kimsenin gölge düşüremeyeceğini ve zedeleyemeyeceğini söyledi. -Şehit ve gazilerle ilgili taslak- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de şehit yakınları ve gazilerle ilgili hazırlanan taslak hakkında bilgi verdi. Bakan Şahin, taslakta, şehit yakınlarına ikinci bir istihdam olduğunu, operasyon öncesinde ve sonrasında zarar gören sivil halkın Terörle Mücadele Yasasından istifade etmesine ilişkin hükümlerin yer aldığını belirterek, taslağı bütçeden sonra Bakanlar Kuruluna sevkedeceklerini ve hızlı bir şekilde Meclise getireceklerini kaydetti. Sığınmaevleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Şahin, 2002'de 8 olan sığınmaevi sayısının 2011'de 80'a çıktığını bildirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise yaylalarla ilgili yeni bir düzenleme için çalışma yapıldığını ifade etti. HES'lerle ilgili mahkeme kararlarına uyduklarını belirten Eroğlu, şehitler adına yapılan ormanlara sahip çıktıklarını ve Simav'da muhteşem bir şehitler ormanı kurduklarını ifade etti.