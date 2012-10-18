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Dünya

Suriye savaş uçakları yerleşim yerlerini bombaladı: 30 kişi öldü

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) bölge sorumlusu Ebu Bera, enkazlardan çok sayıda yaralıyı kurtardıklarını söyledi

18 Ekim 2012 23:29

Suriye'de savaş uçakları Maarratu Numan'da yerleşim yerlerini bombaladı, 30 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) bölge sorumlusu Ebu Bera, Maarratu Numan ilçesinin hava saldırısına maruz kaldığını ve savaş uçaklarını ilçenin doğu kesimlerindeki yerleşim yerlerine varil bombası atması sonucu çok sayıda evin yıkıldığını ve evlerin enkazından çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 30 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.
 
Enkazlardan çok sayıda yaralıyı kurtardıklarını belirten Ebu Bera, enkaz altında çok sayıda sivilin bulunduğunu, ölü sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini söyledi.
 
Ebu Bera ayrıca, Rusya yapımı Mig savaş uçaklarının ilçede 4 binayı ve Ömer bin Hattab camisini bombalayarak yerle bir ettiğini vurguladı.
 
Son günlerde savaş uçaklarından bölgeye 'toxin' içerikli bombaların atıldığını ileri süren Ebu Bera, ordunun İdlib'in Cebel el Zaviye bölgesi, Biniş kasabası ile Herm beldesine ağır silahlarla saldırılar düzenlediğini kaydetti.
 

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