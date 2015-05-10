Suriye savaş uçağıyla helikopterini düşüren F-16'larda 'Kurban Simgesi'

Türk hava sahasını ihlal ettikleri için düşürülen Suriye savaş uçağı ile helikopteri, ilk kez Türk F-16’larının kokpit altında simgeleşti. Havacılıkta buna ‘Kill Mark’ (Kurban Simgesi) deniliyor. Bunun Suriye’nin düşürdüğü F4’ün şehit pilotlarının anısını yaşatmak amacıyla yapıldığı öğrenildi

NATO ülkelerinden onlarca savaş pilotu 4 Mayıs’ta başlayan ve 16 Mayıs’a kadar devam edecek yıllık Tiger Meet Hava Tatbikatı’nın 2015 ayağı için Konya’da bir araya geldi. Almanya’dan Çek Cumhuriyeti’ne, İtalya’dan Norveç’e kadar birçok ülkenin savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleşen tatbikata Konya’daki 192’inci Kaplan Filo ev sahipliği yapıyor. Tatbikatta Diyarbakır 182. Atmaca Filo’ya bağlı F-16’lar da yer alıyor. Savaş uçaklarının bu buluşması dünyanın dört bir yanından havacılık meraklılarının da bölgeye akın etmesine sebep oldu. Uluslararası fotoğrafçılara bu uçakları yakından görüntüleme fırsatı tanındı. Bu sayede bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Atmacalar vurmuştu

Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre, Diyarbakır Atmaca Filo’ya bağlı F-16C model iki Türk savaş uçağı tatbikata katılan diğer uçaklardan çok ince bir detayla ayrılıyordu. Her ikisinin de kokpit altında ufak bir simge yer alıyordu. 91-008 kuyruk numaralı F-16’mızda 23 Mart 2014 tarihinde Türk hava sahasını 1 km ihlal ettiği için AIM-120 AMRAAM havadan havaya füzeyle düşürülen Suriye’nin Mig-23 savaş uçağının amblemi ve olayın tarihi yer alırken; 92-005 kuyruk numaralı F-16’da ise 16 Eylül 2013’te yine Türk Hava Sahası’nı 2 kilometre ihlali sonrası angajman kuralları gereği vurulan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopterin amblemi göze çarptı.

Arkadaşlarının anısına

Simgeler (bröveler) bu iki F-16’nın Suriye’ye ait savaş uçağı ve helikopterini düşüren uçaklar olduğu anlamına gelen ‘Kill Mark’lardı ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından ilk kez kullanılıyordu. Türk Hava Kuvvetleri geleneğinde olmamasına rağmen Suriye’nin düşürdüğü F4’te ölen iki pilotumuz için arkadaşlarının, şehitlerin anılarını yaşatmak için bu simgeyi koydukları öğrenildi. Görüşüne başvurduğumuz bir eski F-4 pilotu, ‘Bu aslında Türkiye’nin kararlılığını gösterir. Yani Suriye rejimine ‘Bir daha olursa yine vururuz’ mesajı verilmek isteniyor’ yorumunu yaptı.

Davutoğlu ödül vermişti

Suriye’ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Kimse bir daha Türkiye’nin sınırlarını herhangi bir şekilde ihlal etme cüreti gösteremeyecektir. Bu konuda her türlü tedbir alınmıştır” demişti. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de Suriye helikopterini düşüren personele ödül vermişti. Helikopterin vurulması üzerine paraşütle atlayan Suriyeli pilotlar ise cihatçı çeteler tarafından yakalanmış ve infaz edilmişlerdi. Düşürülen Mig savaş uçağının pilotu da paraşütle atlamayı başarmıştı.

2’nci Dünya Savaşı’nda simge oldu

‘Kill Mark’lar ilk kez İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılmaya başlandı. Naziler ve Japonlar karşısında hava üstünlüğü kurmak isteyen müttefik kuvvetler, pilotlarının moralini yükseltmek için her düşürülen Nazi ve Japon uçağının simgesini düşüren uçağın kokpit altına işledi. Bunlara da Kill Mark (Kurban simgesi) adı verildi. Belirli sayıda düşman uçağını düşüren pilotlar Kill Mark’larına bakılarak ‘ACE’ (As) sıfatıyla onurlandırıldı. Daha sonra Kill Mark uygulaması Ruslar tarafından da kullanıldı.