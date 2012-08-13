Suriye savaş uçağı düştü

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerle Esed'e bağlı ordu arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının ülkenin doğusunda düştüğü belirtildi. Uçağın teknik bir sorundan düştüğü iddia edildi. Muhalifler ise uçağı düşürdüklerini savundu.



Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin doğusunda Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının teknik bir sorun nedeniyle düştüğünü duyurdu. SANA haberinde, uçağının pilotunun kazadan sağ kurtulmayı başardığını ve Suriyeli askerlerin pilotu bulmak için bölgede arama yaptığını belirtti.



'Savaş uçağını düşürdük'



Muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu ise, orduya bağlı MiG tipi bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Muhalifler Suriye ordusuna ait savaş uçağını Deir el Zor kasabasında düşürdüklerini iddia etti. Muhaliflerin video paylaşım sitesi YouTube'da yayınladıkları bir video görüntüsünde, savaş uçağının düştüğü an görülüyor. Ancak bu görüntülerin gerçek olup olmadığı, bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.



Esed'in özel temsilcisi Çin'e gidiyor



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in danışmanlarından Buthayna Şaban'ın özel temsilci sıfatıyla yarın Çin'i ziyaret edeceği dururuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Çin Gang, resmi Şinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, Esed'in siyasi ve basın danışmanı Şaban'ın Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçi ile görüşeceğini söyledi.

Pekin yönetiminin bazı Suriyeli muhalifleri davet etmeyi düşündüğünü de belirten Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang, Çin'in Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayarak tarafları Annan Planı'nı uygulamaya çağırdı.



Uçuşa yasak bölge



Suriye'nin Halep kentinde kontrolü ele geçirmek için Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalif Suriye Ulusal Konseyi lideri Abdülbasid Seyda, Ürdün ve Türkiye sınırında uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Muhaliflere göre Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Hananu ve El-Şaar bölgelerini yoğun bombardımana tuttu. Şam yakınlarındaki Al-Tel kasabasında muhaliflerle Esad birlikleri arasında çıkan çatışmalarda da 20 sivilin öldüğü ileri sürüldü. Suriye Ulusal Konseyi lideri Abdülbasid Seyda ise, Ürdün ve Türkiye sınırında uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep etti. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Seyda, iki sınırda güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini de söyledi.



745 sığınmadı daha geldi



Suriye'deki şiddet olaylarından kaçan 745 Suriyeli daha Türkiye'ye sığındı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 745 Suriyeli, Türkiye'ye sığınmak üzere Yayladağı ilçesi Topraktutan köyü sınırına geldi.

Suriye'nin Türkmen köylerinden geldikleri öğrenilen sığınmacılar, yapılan işlemlerin ardından otobüslerle Şanlıurfa'daki tesislere gönderildi.