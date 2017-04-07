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Suriye: Saldırıyı bekliyorduk; askeri gerilimin tırmanacağını düşünmüyoruz

Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, gerilimin tırmanmayacağının düşünüldüğü de belirtildi

07 Nisan 2017 12:59

Suriye, ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısıyla ilgili "Saldırıyı bekliyorduk, askeri gerilimin tırmanacağını düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, gerilimin tırmanmayacağının düşünüldüğü de belirtildi.

 

ABD sabaha karşı vurmuştu

 

ABD, 30’u çocuk 86 kişinin hayatını kaybettiği İdlib'deki 'kimyasal saldırı'dan 3 gün sonra sorumlu tuttuğu Suriye'ye karşılık vererek Suriye rejimine ait bir hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlattıklarını açıklamıştı.

Füze saldırısı Akdeniz'de konuşlandırılan iki ABD askeri gemiden yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu ile ilgili kısa bir açıklama yaparak "Bu gece, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştiren uçakların kalktığı havaalanına saldırı emri verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi" dedi. 

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