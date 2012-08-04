Suriye, Rusya'dan maddi yardım istedi

Suriye'nin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada 'Suriye'nin Rusya'dan maddi yardım istediği ve Rusya'nın bu talebi değerlendireceği' kaydedildi.



Suriye, Rusya'dan ekonomik yardım talebinde bulundu.

Talep, Suriye'nin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil başkanlığındaki heyetin Moskova ziyareti sırasında iletildi.

İki ülke yetkililerinin bir araya geldiği görüşmede Rusya ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler ve Suriye krizinin geldiği son nokta değerlendirildi.

Görüşme sonrası Suriyeli yetkililerce yapılan açıklamda Rusya'dan maddi destek istendiği belirtilerek, "Rusya talebimizi değerlendireceğine söz verdi'' denildi.

Uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye yaptırım öngören yasa tasarısını 3 kez veto eden Rusya ile Suriye arasındaki yakınlaşmayla ilgili atacağı adım merak konusu oldu.



İran ile koordinasyon anlaşması



Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Amir Abdullah da Moskova'ya resmi bir ziyaret düzenledi.

Rus mevkidaşı Mihail Bogdanov ile görüşen Amir Abdullah, görüşme sonrası yaptığı açıklamada

Suriye krizi konusunda koordineli hareket etme kararı aldıklarını söyledi.