Suriye politikasında, Obama'dan Türkiye'ye destek

ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin terörle mücadele konseptini ve yeni dış politikasını açıkladı. Özgür Suriye Ordusu’na verdiği desteği arttırması beklenen Obama, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ve sınırdaki teröristlerle mücadele eden Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi komşularına destek olmak için gösterdiğimiz çabaları artıracağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York’taki West Point Askeri Akademisi’nde konuşan Obama, Suriye’nin komşularına destek olunmasını sağlayacak 5 milyar dolarlık terörle mücadele fonunun onaylanması için Kongre'ye de çağrıda bulundu.

Obama, teröristlere ve Beşar Esad'a en iyi alternatif olarak gördüğü Suriye muhalefetine desteğin artırılması için Kongre ile birlikte hareket edeceğini sözlerine ekledi.