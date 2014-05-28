T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye politikasında, Obama'dan Türkiye'ye destek

ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin yeni terörle mücadele konsepti çerçevesinde Suriye'nin, Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan gibi komşularına verilen desteğin artırılacağını söyledi

28 Mayıs 2014 21:39

ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin terörle mücadele konseptini ve yeni dış politikasını açıkladı. Özgür Suriye Ordusu’na verdiği desteği arttırması beklenen Obama, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ve sınırdaki teröristlerle mücadele eden Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi komşularına destek olmak için gösterdiğimiz çabaları artıracağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York’taki West Point Askeri Akademisi’nde konuşan Obama, Suriye’nin komşularına destek olunmasını sağlayacak 5 milyar dolarlık terörle mücadele fonunun onaylanması için Kongre'ye de çağrıda bulundu.

Obama, teröristlere ve Beşar Esad'a en iyi alternatif olarak gördüğü Suriye muhalefetine desteğin artırılması için Kongre ile birlikte hareket edeceğini sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

barack obamaabdsuriyeözgür suriye ordusulübnansuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24