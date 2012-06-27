Suriye: Pilotlar elimizde değil, uçağı İsrail uçağı sandık

Suriye Enformasyon Bakanı Omran El Zubi, "Biliyorsunuz bulunduğumuz bölgede İsrail gibi bir Siyonist ülke var. Türk uçaklarıyla İsrail uçakları birbirine benziyor. İsrail uçağı Suriye'ye girerse ateşle karşılaşır. Uçak İsrail uçağı sanılmış olabilir, biz Türk uçağını düşürmek istemedik" dedi. El Zubi, Türk pilotların ellerinde olduğu iddialarını da yalanlayarak, ‘’Temennimiz pilotların sağ olarak bulunmasıdır’’ dedi.

Suriye Enformasyon Bakanı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu...

‘İki pilotla ilgili hiçbir bilgimiz yok’

''Şu ana kadar iki pilotla ilgili olarak hiçbir bilgimiz yoktur. Bizim temennimiz canlı, hayır ve selamet içerisinde olmalarıdır. Suriye'nin bir saldırı yapmadığının altını çiziyorum. Türkiye ve Suriye ilişkilerinin daha iyi bir noktada olmasını temenni ediyorum. Türkiye uçağı Suriye bölgesine girmiştir. Meçhul bir hedef olarak karşılık verilmiştir. Türkiye'nin uçağı olduğu için düşürülmemiştir. Suriye kesinlikle hiçbir Türk uçağını düşürmek istememiştir. Türkiye halkı bizim kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızdır. Bu meseleyi bu çerçevede anlamamız lazımdır. Bu sakinlikle de meselenin anlaşılması gerekir. Askeri çerçevede de bir sükûnet şarttır.

Bizim kanaatimize göre bütün sorumlu olan kişiler bu bölgede, bu meselelerde ve ülkelerarasındaki ilişkilerde bütünleşme ve aynı zamanda iyi niyetler üzerine bina edilmesi gerekir. Sadece bazı şahsi tahminlerle yapılmaması lazım. Şahsi istekler, yanlış bilgiler üzerine bina edilmemesi lazım. Bu bölgede bizim istediğimiz istikrardır, barıştır. Ülkelerin birbirlerine yardım etmeleri lazım. Türkiye'nin Suriye'deki olaylara tavrını biliyorsunuz. Aynı zamanda Erdoğan'ın bu konudaki tavrını biliyorsunuz. Suriye liderlerine karşı da tavrını biliyorsunuz. Suriye rejimi tarafından acı ve kötü bir şeydir. Bu sebepten, Suriye'de olan olayları daha iyi anlamamız, görüşleri sadece bir taraftan almamız lazım.''

‘Uçak kasıtlı olarak düşürülmedi’

Benim şahsi kanaatim, bu konu daha hiç araştırılmadı. Daha hükümet gelecek saatlerde ilk oturumu yapılacak, ilk toplantısı gerçekleşecektir. Suriye kesinlikle kasıtlı bir şekilde Türkiye'yi hedef almamıştır. Hiçbir zaman bu mantıkla yaklaşım da yoktur.

'Uçak İsrail'in sanılmış olabilir'

''Olan olay; bu uçak tanımlanamayan bir uçaktı ve çok alçak bir şekilde uçuyordu, bir füzeyle düşürülmedi. Kasıtlı olan bir mesele değildir. Bildiğiniz gibi, Orada İsrail diye bir ülke var ve bu Siyonizm ülkesinin uçakları Türkiye'deki uçaklara çok benziyor, ikisi de aynı fabrikadan, Amerika'dan çıktığı için, Suriye onu İsrail uçağı zannetmiş olabilir. Bir İsrail uçağı herhangi bir zamanda Suriye arazisine girdiği takdirde kesinlikle ateşi karşısında görecektir. Veyahut tanınmayan bir uçak da aynen bu şekildedir. Bizim için Türkiye'den gelen uçak tanınmayan bir uçaktır. Biz Türkiye'nin bir uçağını düşürmek istemedik. Türkiye ile Suriye ararsında bir kriz olmasını istemiyoruz.''