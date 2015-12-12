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Dünya

Suriye ordusunun ÖSO komutanını öldürdüğü iddia edildi

Operasyonda yaralananların sınırdaki ambulanslarla Türkiye'deki hastanelere götürüldüğü belirtildi

12 Aralık 2015 23:48

Rusya'nın hava desteğiyle Türkmen Dağı bölgesindeki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusunun, ÖSO'ya bağlı Liva el Nasır grubunun komutanı Akil Cuma'yı öldürdüğü iddia edildi. Operasyonda, Cuma dışında 12 kişinin daha öldürüldüğü, yaralıların ise sınırdaki ambulanslarla Türkiye'deki hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Suriye’nin Lazkiye kentinin Kuzeydoğusunda yer alan, Türkiye sınırına yakın Türkmen Dağı bölgesinde Suriye ordusu, ÖSO komutanı Akil Cuma'yı öldürdü. Bölgede ilerleyen ordu, Türkmen Dağı'nın tamamına hakim olmak üzere.

Suriye ordusu, Türkmen Dağı bölgesinde Rusya savaş uçaklarının hava desteğiyle ilerleyişini sürdürüyor. Ordu, bölgeyi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’nden temizlemek için günlerdir büyük bir operasyon düzenliyor.

 

2 yıldır Lazkiye bölgesinde
orduya karşı savaşıyordu

 

Operasyon kapsamında bölgede ordu, bugün Çardaklı, Gökdağ ve Avanlı bölgeleri ile Türkiye sınırına yakın olan bazı köyleri ele geçirdi. Ordunun birkaç güne kadar Türkmen Dağı bölgesinin tamamını alması bekleniyor.

Binlerce Suriye askerinin katıldığı operasyonda şiddetli çatışmalar sürerken, ordu,  Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’ya bağlı Liva El Nasır grubunun komutanı Akil Cuma’yı öldürdü. Türkmen kökenli olan Cuma, 2 yıldır Lazkiye bölgesinde orduya karşı savaşıyordu. Suriye ordusu geçtiğimiz günlerde Türkmen Dağı bölgesinde ÖSO ve El Nusra komutanlarını da öldürmüştü.

 

Yaralılar, Türkiye'deki hastanelere götürüldü

 

Cuma’nın dışında da ÖSO ve Nusra üyesi 12 militan öldürüldü. Yaralan militanlar ise Türiye sınırında bekletilen ambulanslarla Hatay’daki hastanelere kaldırıldı.

Suriye, çatışmalarda kilit öneme sahip Lazkiye ile İdlib'in ortasındaki Türkmen Dağı’nın kontrolünü 3 yıl önce kaybetmişti. Dağın tamamının kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen ordu, daha sonra Fetih Ordusu’nun elindeki İdlib’i kurtarmak için operasyon başlatacak.

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