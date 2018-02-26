"Suriye ordusunun Afrin'e girmesi, Türkiye'nin işine gelir"

Arap basının gündeminde, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı vardı. Kudüs El Arabi gazetesi, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Afrin’e girmesinin Türkiye’nin çıkarlarına ters olmadığını savundu. Yazıda, “Suriye ordusuna bağlı birliklerin Afrin’e girmesi, siyasi ve askeri mantık açısından Türkiye’nin yürüttüğü harekâtın işine gelir. Nitekim çok açıktır ki, Türkiye’nin hedefi Afrin kentine tam anlamıyla girmek değil, aksine kenti güney kesimi hariç her taraftan kuşatmak ve diğer bölgelerle bağlantısını kesmektir" ifadelerine yer verildi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Arap dünyasının geçen haftaki gündeminde ağırlıklı olarak yine Suriye merkezli gelişmeler vardı. Bir yandan Afrin’de TSK’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, diğer yanda Suriye ordusuna bağlı “halk savunma güçlerinin” Afrin’e girdiği yönündeki haberler, Arap basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Bir diğer gündem maddesi ise, Suriye ordusunun Şam’ın Guta bölgesine yönelik operasyonu oldu. Arap basını genel itibariyle, Guta’ya yönelik bu operasyonu ve bombardımanı, 2016’daki Halep senaryosuna benzetti.

Rusya ve Suriye ordusunun, Guta’ya yönelik söz konusu bu operasyonu, birçok Arap gazetesinde “katliam” şeklinde verilirken, bu operasyonun Suriye’nin egemenlik hakkından doğan ve radikal örgütlere yönelik bir operasyon olduğunu dillendirenlerin sayısı da az değil.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, daha önce başkan Donald Trump’ın imzalandığı karar binaen Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının Mayıs ayında gerçekleşeceğini açıklaması, Arap dünyasında geçtiğimiz hafta bir başka gündem başlığı oldu.

Arap dünyasının en önemli ülkelerinden biri olan Mısır ve İsrail şirketleri arasında 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması imzalanması da Arap basınının en çok yer verdiği konulardan biriydi. Karar en çok Filistinliler’i kızdırırken, Arap dünyasının genelinde, Mısır’ın bu adımına karşı tepki vardı.

Ürdün El Destur gazetesinden Arib El Rintavi, Suriye Ordusu’na bağlı halk savunma birliklerinin Afrin’e girmesinin “Şam, Ankara ve Kürtler arasında yapılan bir anlaşma olduğunu” iddia etti. Rintavi bu anlaşmada koordinasyonu sağlayan tarafın da Moskova olduğu görüşünde.

Yazara göre PYD’nin, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Afrin’e girmesini kabul etmesini ise, önlerinde başka seçenek olmamasına bağladı:

“Suriye Kürtleri, önlerindeki seçenekler daralmamış olsaydı Afrin’i Suriye ordusu ve müttefiklerine teslim etmeyi kabul etmezdi. Zira daha önce Rusya ve Suriye’nin bu konudaki taleplerini geri çevirmişlerdi. Şam’ın niyetleri konusunda sürekli şüpheli olan Suriye Kürtleri, Türkiye’nin bu kadar ileri gitmeyeceğini zannediyordu. Ancak Kürtlerin bu beklentisi bu defa tutmadı.”

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