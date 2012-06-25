Suriye ordusunda 39 asker Türkiye'ye sığındı

Suriye ordusundan firar eden 1 general, 2 albay, 2 binbaşı, 1 üstteğmen ve 33 asker Türkiye'ye geldi. Suriyeli askerlerle birlikte 150'den fazla sivil de sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.

Suriye ordusundan firar eden askerler, gece sınırı geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık, Kuşaklı ve Bükülmez köylerine ulaştı.

Askerlerle birlikte Türkiye'ye geçen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 199 kişinin, sınırda işlemleri yapıldı. Kimliği açıklanmayan general ile diğer subay ve askerler, Apaydın Köyü'ndeki kampa gönderildi.

Suriyeli siviller ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kampa götürüldü. Bu arada Türkiye'ye geçenler arasında bulunan yaralı 4 Suriyeli ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Suriyeli sayısı 33 bini aştı



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Türkiye'deki Suriyeli sayısının 33 bin 079 olduğu belirtildi. Açıklamada 2011 Nisan ayından bu yana 55 bin 690 Suriyeli'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bu kişilerden 22 bin 611'inin kendi istekleriyle ülkelerine dönüş yaptığı vurgulandı. Hatay'da 7 bin 461, Gaziantep'te 5 bin 853, Kilis'te 10 bin 412 ve Şanlıurfa'da 9 bin 165 olmak üzere toplam 32 bin 891 Suriyeli'nin barındığı, hastanelerde ise 21'i refakatçi, 167'si hasta ve yaralı olmak üzere toplam 188 kişinin de bulunduğu açıklandı.



Ölen teğmen toprağa verildi



Suriye'de muhaliflere katılan ve Lazkiye'deki çatışmalarda yaralanan üsteğmen Ahmet El Iraki dün sabaha karşı Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne getirildi. Sınırda bekleyen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Iraki'nin öldüğü anlaşıldı. Iraki'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek otopsi yapıldı. Bugün sabah yakınlarına teslim edilen üsteğmenin cenazesi Yayladağı ilçesine getirildi. Iraki'nin cenazesi, Suriyelilerin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye katılan Suriyeliler, Beşşar Esad aleyhine sloganlar attı.

Ayrıca, 17 gün önce Türkiye'ye yaralı olarak giriş yapan Suriyeli 50 yaşındaki Rıhap Seyyid tedavi gördüğü Antakya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.