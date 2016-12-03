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Dünya

Suriye ordusuna ait bir uçak düşürüldü

Uçağın, Halep havaalanına yakın bir noktada düşürüldüğü ifade edildi

03 Aralık 2016 21:21

Lübnan merkezli Al Mayadeen’in haberine göre, Halep’te isyancılar tarafından, Suriye ordusuna ait bir uçak düşürüldü. Uçaktaki mürettabatın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Uçağın, Halep havaalanına yakın bir noktada düşürüldüğü belirtilirken, Suriye’deki askeri yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi

Suriye ordusu, geçtiğimiz aylarda Halep’in doğusundaki silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon başlatmış, son olarak Halep’in yarısına yakını isyancılardan temizlenmişti.  Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada aşırıcı grupların Halep’te daha önce kontrol ettiği toprakların yüzde 40’a yakınını kaybettiğini açıklamıştı.

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