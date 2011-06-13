-SURİYE ORDUSU SİLAHLI GRUPLARI KOVALIYOR ŞAM (A.A) - 13.06.2011 - Suriye makamları, ülkenin kuzeydoğusundaki ayaklanmayı bastırmak için geniş çaplı bir operasyon yürüten silahlı kuvvetlerin ''silahlı terörist grupları'' kovaladığını bildirdiler. Yetkililer, geçen Cuma günü başlatılan geniş çaplı operasyondan sonra İdleb vilayetine bağlı Cizr eş Şuğur kentinde dün akşam kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik güçlerinin silahlı terörist grupları ormanlık ve dağlık alanda kovalamayı sürdürdüğünü belirttiler. Bölgedeki insan hakları grupları da, Irak sınırı yakınlarında bulunan Ebu Kemal kenti çevresine 10 kadar tank ile 15 ila 20 zırhlı personel taşıyıcının yerleştirildiğini, ayrıca ordunun denetimi sağladığı Cizr eş Şuğur kentine komşu köylerden aralıklı silah seslerinin geldiğini kaydettiler. Bu arada, Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini yerleştirildikleri Hatay'daki dört geçici çadırkentte kutlarken, Suriye'deki demokrasi yanlısı militanların Facebook sayfasında da Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili kutlama mesajı yayınlandı. Ayaklanmanın lokomotifi diye tabir edilen Facebook sayfasındaki ''Syrian Revolution 2011'' hesabında, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin zaferinden sonra devrimin gençleri ve insanları arasında Suriye sokaklarında büyük bir memnuniyet bulunmaktadır'' denildi. Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları ülkelerinde tanık oldukları şiddet olaylarını anlatırken, muhaliflerin ve eylemcilerin, rejimin ayaklanma hareketini bastırmak için başvurduğu şiddeti doğrulamak amacıyla ''silahlı grupların ülkede kaos yarattığı'' suçlamasının uydurmaca olduğu görüşlerini destekleyen açıklamalar yaptılar. Askerlerin Cizr eş Şuğur'u kuşattığını, dışardan ateş açtıklarını anlatan ve sadece ilk ismi olan Abdullah'ı veren bir Suriyeli, ''Kente girdiler, içerde silahlı kişiler olduğunu söylüyorlardı, ama kimse yoktu kent bomboştu'' diye konuştu. Suriyeli, güvenlik güçlerini, sivil polisleri ve Şabihha'ları (rejim yanlısı milisler) ürünü yakmak ve keçiler ile inekleri öldürmekle suçladı. Dün Cizr eş Şuğur kentinde bulunan ve yiyecek bulmak için Türkiye'ye yasadışı giren bir Suriyeli, askerlerin de aralarında görüş ayrılığı bulunduğunu belirterek, ''Dört tank saf değiştirdi ve birbirlerinin üzerine ateş açmaya başladılar'' dedi. Öte yandan, Guardian gazetesinin haberine göre, İskoçya'da yaşayan bir Amerikalı üniversite öğrencisi, Suriye'deki eylemlerde demokrasi yanlısı açıklamalarıyla meşhur olan Suriyeli Emine Abdullah'a ait olduğu söylenen blogun (internet güncesi) yazarının kendisi olduğunu açıkladı. İstanbul'dan yayınlanan özür mesajında Tom MacMaster, blog yazarı gerçekte olmasa da, blogda yazılanların gerçek olaylar olduğunu ve Suriye'deki durumla ilgili yanıltıcı bilgi vermediğini belirtti. Amerikan yönetimi de Suriye'deki şiddet olaylarını bir kez daha kınadı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ABD'nin haftasonunda Suriye'de meydana gelen yeni şiddet olaylarını kuvvetle kınadığını bildirdi.