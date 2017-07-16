Suriye ordusu, Rakka ve Deyr ez Zor’daki petrol sahalarının kontrolünü geri aldı

Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye silahlı kuvvetlerinin Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinde bulunan 4 adet petrol sahasının kontrolünü geri aldığını bildirdi.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Suriye ordusu, Rakka bölgesinin güneyindeki ve Deyr ez-Zor’un batısındaki birçok yerleşimde kontrolü geri aldı. Tbisan, Vahab, Fahad ve Kabir adlı petrol sahaları kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Ordu yetkilisi ayrıca Suriye’nin birçok bölgesinde durumun kendi lehlerine olduğunu, ordu güçlerinin hem Rakka’da, hem de Humus, Süveyde ve Hama bölgelerinde IŞİD militanlarına kayıplar yaşatarak ilerlemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.