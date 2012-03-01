Suriye ordusu muhaliflerin kalesini ele geçirdi

T24 - Humus kentindeki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusunun, muhaliflerin kalesi konumundaki Baba Amr semtinin kontrolünü tamamen ele geçirdiği bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı Riyad El Esad ise AFP'ye yaptığı açıklamada, isyancıların Baba Amr'dan "taktik icabı" çekildiğini söyledi.

Albay El Esad, "Geride kalan sivilleri korumak için taktik gereği çekildik" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği tarafından Suriye elçisi olarak atanan eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, krize çözüm bulunabilmesi için tek bir arabuluculuk girişiminin arkasında birleşmek gerektiğini söyledi.

Annan, "Başarıya ulaşmak istiyorsak, tek bir girişime yoğunlaşmalıyız. Herkes kendi inisiyatifini uygulamaya başlarsa, taraflar arabulucularla oynamaya, onları oyalamaya başlar" dedi.

Son haftalarda, Suriye konusundaki Birleşmiş Milletler karar tasarılarını veto eden Rusya ve Çin, Şam'a arabulucular göndermişti.

Suriye yönetimi ve muhalifler arasında bir uzlaşma arayışında olan Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin elçisi Kofi Annan, Suriye lideri Beşar Esad'la görüşme çabasında olduğunu ve kısa süre içinde Suriye'ye gideceğini açıkladı.

Bölgedeki BBC muhabirleri, Suriye muhalefetinin ve ona destek veren uluslararası müttefiklerinin bugüne dek Şam yönetimiyle görüşmeyi reddettiklerini, Kofi Annan'ın izlediği daha dengeli yaklaşımla, Şam yönetiminin kapıları kapatmasının güçleşeceğini belirtiyor.

Rusya Çin ve Küba'dan ret

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 'Suriye yönetiminin zalim eylemlerini' kınayan bir kararı onayladı.

Konsey yaygın insan hakları ihlâllerini kınadı ve yardım örgütlerinin bir an önce ihtiyaç duyulan bölgelere girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Oylamada Rusya, Çin ve Küba ret oyu kullandı.

Körfez ülkelerinden eleştiri

Altı Körfez ülkesinin dışişleri bakanları da AFP Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, gelecek hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la görüşerek 'Rusya’nın tutumundan duydukları hayal kırıklığını' ifade edeceklerini duyurdu.

Körfez ülkeleri, Suriye'nin en yakın müttefiklerinden birisi olarak görülen Moskova'yı sert şekilde eleştiriyor.

Kuşatma altındaki bölgede sıkışıp kalan kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Pek çok direnişçinin gizlendiği tahmin edilen Humus kentinin Baba Amr mahallesi yaklaşık bir aydır bombardıman altında.

Bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişiden çoğunun çatışmalardan kaçarak bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Ancak hâlâ kuşatma altındaki bölgede sıkışıp kalan kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Muhalefet güçleri, geçen yıl Mart ayında başlayan ayaklanmada, bugüne kadar 7,500'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Hükümet yetkilileri ise, 'silahlı çeteler ve teröristlerle çarpışan' güvenlik güçlerinden en az 1,345 kişinin öldüğünü, çatışmalarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının da 2,493 olduğunu belirtiyor.