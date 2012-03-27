Suriye ordusu Lübnan'a girdi!

Suriye ordusuna bağlı askerlerin Lübnan topraklarına girerek, Suriyeli muhaliflerle çatıştığı ve bazı evleri yıktığı iddia edildi.

Lübnanlı görgü tanıkları, Suriye ordusuna bağlı birliklerin kuzeyde Lübnan sınırını geçerek muhaliflerle çatıştığını ve bazı evlere hasar verdiğini belirtiyor.

Lübnanlı köylü Ebu Ahmed, "Suriyeli 35 asker zırhlı araçlarla sınırı geçti ve muhaliflerle çatışıyor. Evleri yıkıyor" dedi.



'Roketlerle saldırdılar'



Lübnanlı başka bir köylü de, Suriyeli askerlerin zırhlı araçlarla sınırı aşarak, roketlerle saldırdığını ve ağır makineli tüfekler kullanarak muhaliflerle çatıştığını söyledi.