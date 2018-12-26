Suriye ordusu: İsrail, Şam yakınlarında bir silah deposunu vurdu

Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarında bir silah deposunu vurduğunu söyledi. İsrail ise hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapmadı ama Suriye'den fırlatıldığını belirttiği bir uçuksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerini çalıştırdığını duyurdu.

Şam yakınlarındaki bir dağın tepesinden dumanlar yükseldiği görüldü. Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarındaki bir silah deposuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ordudan bir yetkili Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada deponun vurulduğunu, üç askerin yaralandığını, füzelerin çoğunun ise imha edildiğini söyledi.

İsrail, hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yapmadı ama 'Suriye'den fırlatılan' bir uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

İsrail ordusu yaralanan olmadığını ve bir zarar oluşmadığını söyledi.

Suriye resmi medyası Salı gece geç saatlerde Şam hava sahasındaki bir cismin imha edildiğini gösteren görüntüler paylaştı. Görüntülerde topçu mermisi atışlarından sonra patlama sesi duyuluyor.