Suriye ordusu IŞİD’i Humus'ta vurdu

İran Fars Haber Ajansı, Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye ordusu, Palmira yakınlarında IŞİD güçlerine yönelik hedefleri vurduğunu aktardı.

Sputnik'te yer alan İran’ın yarı resmi haber ajansının kaynaklı habere göre, Palmira Antik Kenti'ni IŞİD’den geri almak için düzenleyeceği operasyondan önce, örgütün Humus'taki mevzilerini vurdu. Humus'a bağlı üç yerleşim biriminde yapılan saldırılarda çok sayıda militanın öldürülürken, askeri ekipmanları da imha edildi.

Haberde, Rus güçlerinin, Palmira’ya düzenlenecek geniş kapsamlı operasyona destek için IŞİD’in kentin çevresindeki ait savunma hatlarını yerle bir ettiğine de dikkat çekti.