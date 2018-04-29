Suriye ordusu IŞİD'e karşı zaferini ilan etti

Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan rejim güçleri, ülkede örgütün elinde kalan son şehir Elbu Kemal'i de geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etti.

Reuters ajansının haberine göre, Suriye ordusu Elbu Kemal yakınlarındaki çöl arazide IŞİD ile rejim güçleri arasındaki çatışmalarınsa müttefiklerin desteğiyle sürdüğünü açıkladı.

Çarşamba günü Suriye hükümetine bağlı birlikler, doğuda Deyr ez Zor'un kontrolünü yeniden ele geçirerek sınır kasabası Elbu Kemal'e yaklaştıklarını açıklamıştı.

Fırat Nehri boyunca uzanan bölge, IŞİD militanlarının, silahların ve malzemelerin geçişi açısından da sembolik önemde. Irak sınırı yakınlarındaki Elbu Kemal'in alınması, IŞİD'in Suriye'deki toprak gücü ve 2014'te ilan ettiği "hilafetin" de sonlanması demek.

Ancak Batılı güçler, gerilla savaşı ve Batılı ülkelerde sivillere yönelik saldırılarla IŞİD'in direnç göstereceğini söylüyor.

Reuters'a konuşan Suriye ordusundan bir komutan, bölgede birkaçı dışında IŞİD savaşçılarının temizlendiğini söyledi.

Komutan, "Bazıları öldü, bazıları kaçtı. Kaçan savaşçılarsa doğu ve kuzeydeki köylere yöneldi" diye de ekledi.

IŞİD'in hayatta kalan son komutanlarının durumu bilinmiyor. Bazıları çatışmalarda ve hava saldırılarında öldürülürken, bazıları hapis düştü.

Eylül ayında, 2014'te "halifeliğini" ilan eden IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

Öte yandan, Batılı güçler IŞİD'in bölgede topraklarını kaybetmesinin savaşın sonu olmadığını söylüyor.

IŞİD'in silah, bıçak ve araçlarla saldırı düzenleyerek bir gerilla savaşı yürütebileceği belirtiliyor.

Batı ülkelerinde IŞİD'in üstlendiği sivilleri hedef alan saldırıların bu türden olması, endişeleri kuvvetlendiriyor.