-SURİYE ORDUSU İDLİB'TEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI ARİHA (A.A) - 10.08.2011 - Suriye ordusu, ülkenin kuzeybatısında Türkiye'ye yakın İdlib bölgesinden çekilmeye başladı. Bölgedeki basın mensupları, İdlib'e giren silahlı kuvvetlerin çekilmekte olduğunu belirttiler. Suriyeli yetkililerin düzenlediği gezi çerçevesinde bölgede bulunan gazeteciler, otuz kadar askeri personel taşıyıcı ve on kadar askeri kamyonun, İdlib kentinin birkaç kilometre güneyindeki Ariha'dan çekilmekte olduğunu kaydettiler. Bir askeri yetkili, Suriye askerlerinin bölgeye kent sakinlerinin çağrısı üzerine girdiğini, hedeflerinin sabotajcıları ve silahlı grupları yakalamak olduğunu belirterek, "Görevlerini yerine getiren askerler kışlalarına dönüyorlar" dedi.