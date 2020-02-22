Suriye ordusu: Hava sahasını ihlal eden uçakları vuracağız

Suriye ordusu, 'hava sahası ihlalleri askeri müdahale olarak ele alınacağını' duyurdu. Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden uçakların vurulacağı ifade edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Suriye silahlı kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, hava savunma birliklerine, ülkenin hava sahasını yasalara aykırı olarak ihlal eden hava araçlarına doğrudan ateş açma emri verildiği belirtildi.

"Hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek"

​Açıklamada, "Suriye'nin hava sahasını ihlal eden her uçak, bizim semalarımızda bulunmasına izin verilmeyen düşman hedefi olarak değerlendirilecek. Tespit edilir edilmez takip edilecek ve hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek" ifadelerine yer verildi.