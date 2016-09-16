Suriye ordusu Halep'teki Kastillo yolundan çekiliyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Viktor Poznihir, daha önce belirtildiği gibi Suriye ordusunun Halep'teki Kastillo Yolu'ndan ağır makineli silah ve teçhizatlarını çekmeye başladığını ancak muhaliflerin saldırılara devam etmesi durumunda bu teşebbüsün durabileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Poznihir, medya mensuplarına yaptığı basın açıklamasında daha önce varılan anlaşmaya uygun olarak Suriye ordusunun, bugünden itibaren, Kastillo yolundan silah, askeri teçhizat ve birliklerini çekmeye başladığını söyledi. Kastillo Yolu'nun denetiminin Kızılhaç mensuplarına bırakıldığını belirten Poznihi, Rus savaş uçaklarının ve Suriye ordusunun da bölgeye saldırıları ateşkes kapsamında kestiğini söyledi.

“Muhalifler aynısını yapmazsa çekilme durur”

Poznihir, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak ABD destekli muhalif gruplardan bezner bir tutum gördüklerine dair bir rapor almadıklarını söyleyerek muhalifler de Halep yolundan bizim gibi çekilmezlerse Kastillo yolundan çekilmenin sona erdirilebileceğini de söyledi. Ateşkesin başladığı günden bu yana yaklaşık 100 kez ihlalin yaşadığını belirten Poznihi, Ahraru Şam başta olmak üzere muhalif grupların saldırılarını hemen kesmesi gerektiğini kaydetti.