Suriye ordusu Ebu Kemal'i IŞİD'den aldı

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusu ve müttefiklerinin, Irak sınırındaki Ebu Kemal kentinde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz müttefikler ve ek güçlerin işbirliğiyle, Deyr ez Zor vilayetindeki Ebu Kemal kentini kurtarmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet birliklerinin artık doğu bölgelerindeki çöllerde geriye kalan son IŞİD güçlerine karşı savaşa yöneleceği belirtilerek, "Ebu Kemal kentinin kurtarılması, terörist IŞİD örgütünün bölgedeki projesinin genel çöküşünü simgelemesi açısından büyük önem taşımaktadır" dendi.

Ebu Kemal, Irak sınırına yakın olması sebebiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor. IŞİD militanlarının Irak sınırına yakın köy ve kentlerde saklandığı tahmin ediliyor.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonu verilerine göre IŞİD, Suriye ve Irak'ta kontrolündeki toprakların yüzde 96'sını kaybetti.