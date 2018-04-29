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BBC Türkçe

Suriye ordusu Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonlarını durdurdu

Suriye ordusu, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Doğu Guta, Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört "çatışmasızlık bölgesinden" biriydi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye ordusu, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Bu hamle, Rusya'nın bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla "ılımlı" isyancılar ile hükümet arasında bir anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından geldi.

Analistlere göre bu anlaşmanın uygulanıp uygulanamayacağı meçhul.

Doğu Guta, Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört "çatışmasızlık bölgesinden" biriydi.

Gözlemciler diğer çatışmasızlık bölgelerinde anlaşmaya büyük oranda uyulduğunu belirtmişti.

Suriye ordusu, yerel saatle öğlen 12:00'den itibaren Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonları durdurduğunu açıkladı.

Cumartesi günün erken saatlerinde Rusya, Mısır'ın başkenti Kahire'de muhaliflerle yapılan pazarlıklarda bir sonuca ulaşıldığını duyurmuştu.

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