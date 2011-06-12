-SURİYE ORDUSU CİSR EŞ ŞUĞUR'A GİRDİ BEYRUT (A.A) - 12.06.2011 - Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Cisr Eş Şuğur'a girdiği bildirildi. AP muhabiri, tanklı askerlerin bu sabah kente girerek bazı "silahlı kişileri" yakaladığını, diğerlerinin kaçtığını belirtti. Ordunun kendilerine eşlik etmek üzere davet ettiği gazeteciler arasında bulunan AP muhabiri, askerlerin gazetecileri Ulusal Hastane'ye götürdüğünü söyledi. Ordunun operasyonunun devam ettiği kaydedildi. Suriye hükümeti, geçen hafta 120 polisin öldürüldüğü bildirilen kentin "silahlı kişilerin" kontrolünde olduğunu belirtiyor.