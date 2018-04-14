Suriye operasyonu Alman siyasetçileri böldü

Duma'ya kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak operasyon ile Suriye'deki hedefleri vurmasına Alman hükümetinden destek geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, operasyona destek verdiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel açıklamasında, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı” ifadelerini kullandı.

Almanya bilgilendirildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen operasyona ilişkin Hannover'de bir açıklama yaptı. CDU'lu Bakan von der Leyen, Esad rejiminin kimyasal silahlarını hedef alan bu saldırının "orantılı ve gerekli” olduğunu belirtti.

Gece operasyon öncesinde Amerika ve Fransa tarafından bilgilendirildiğine dikkat çeken von der Leyen, “Suriye halkının çektiği acılara son verilmesi için Cenevre görüşmeleri çerçevesinde siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini” söyledi.

Maas: Yerinde ve gerekli bir işaret

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas açıklamasında, Suriye’de yedi yıldan beri süren savaşta, Esad rejiminin sivillere yönelik olarak kimyasal silah kullandığını hatırlatarak bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararların Rusya tarafından veto edildiğine dikkat çekti.

Maas, bu durum karşısında ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki askeri hedeflere yönelik ortak operasyonunu Esad rejimine verilen "yerinde ve gereken bir işaret” olarak değerlendirdi.

Rusya ile diyalog çağrısı

Koalisyon ortaklarından SPD'nin genel başkanlığına aday olan Andrea Nahles ise Suriye krizine çözüm bulunması için Rusya ile müzakere yapılması çağrısında bulundu.

Nahles, partisinin Aşağı Saksonya teşkilatının kongresinde yaptığı açıklamada "Suriye'deki bu ölüm ve cinayetlerin ancak Rusya ile diplomatik çözüm sayesinde son bulacağını” söyledi. Nahles, kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Lindner: Türkiye ve Rusya ile diyalog kopartılmasın

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner, kimyasal gaz kullanılması karşısında "uluslararası toplumun tepki göstermek zorunda” olduğunu söyledi. Lindner, partisinin Kuzey Ren-Vestfalya teşkilatı toplantısında yaptığı açıklamada, ancak diplomatik çözümden yana olduğu mesajını verdi.

Alman hükümetine çağrıda bulunan Lindner, Suriye'de çözüm için Rusya ve Türkiye ile diyalogun kopartılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeşiller: Askeri gerilimin artırılması yanlış

Yeşiller partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, Berlin'de yaptığı açıklamada ortak operasyonu "Suriye rejiminin vahşeti ne kadar korkunç ise akseri gerilimin tırmandırılması da o kadar yanlış” sözleriyle değerlendirdi.

Esad rejiminin eylemleri karşısında misilleme yapılmasını eleştiren Baerbock, ekonomik yaptırımların artırılmasını önerdi. Baerbock ayrıca Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik ortak bir tutumda uzlaşmasını talep etti.

AfD: Saldırı aceleci bir tutum

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ortak operasyonu "aceleci” bir tutum olarak nitelendirdi. Parti Eş Başkanı Alexander Gauland, "Duma’da zehirli gaz kullanıldığına dair kesin kanıt” olmadığını belirterek ABD, Fransa ve İngiltere'nin saldırısını "acelecilik” olarak değerlendirdi.

Gauland, kimyasal silah saldırısından Esad'ın sorumlu olduğuna dair kesin kanıtların bulunmasının ardından "misilleme” üzerinde düşünülebileceğini kaydetti.

Sol Parti'den saldırıya tepki

Sol Parti ise ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik hava saldırısında tepki gösterdi.

Sol Parti'nin Alman meclis grubu Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı "uluslararası hukukun ihlali” olarak değerlendirdi. Bartsch, "Başkalarını uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayanlar uluslararası hukuku ihlal ediyorlar” dedi. Bartsch, "Diplomatlar yerine bombalar konuştuğu sürece, dünya korkunç bir çatışmaya doğru ilerliyor” ifadesini kullandı.

Sol Parti grubu Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, Moskova'nın Washington, Londra ve Paris'ten daha "itidalli” bir tutum izlemesini umduklarını söyledi.

dpa/JD,HS

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