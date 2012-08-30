Mursi'den İran'a: Suriye'de dökülen kanların vebali boynunuzdadır

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi dolayısıyla 1979'dan bu yana İran'a ilk giden Mısır Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'ye Suriye heyetinden protesto geldi. Esed'i eleştiren Mursi'yi, Suriye heyeti salondan ayrılarak protesto etti. Mursi İranlı yetkililere bakarak iki kez, ''Suriye'de dökülen kanların vebali boynunuzdadır. Yeni özgür bir Suriye istiyoruz.'' dedi.

1979'da gerçekleşen İran İslam Devrimi'nden bu yana İran 'ı ziyaret eden ilk Mısır Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Tahran'da gerçekleştirilen Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi konuşmasında, Suriye ve Filistin halklarının özgürlük ve onurları için mücadele ettiğini söyledi. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde Mursi konuşmasını yaptığı sırada, Suriye heyeti Mısır Cumhurbaşkanı'nı protesto etmek için salondan ayrıldı.

'Suriye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'

Suriye 'de baskıcı bir rejimin işbaşında bulunduğunu söyleyen Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, ''Zalim Suriye rejiminin karşısında Suriye halkının yanında olmak insanlığımızın ve imanımızın gereğidir. Suriye demokratik bir sisteme geçmelidir, ülke iç savaş ve bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.

Suriyeli muhaliflere çağrı

Suriyeli muhaliflere birlik çağrısı yapan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Suriye 'de kanın akmasında tüm dünyanın sorumlu olduğunu söyledi. Mursi, "Akan kan karşısında sessiz kalmak Suriye halkına dost olanlara yakışmaz. Somut adımlar atılmadıkça akan kanın durmayacağını idrak etmeliyiz" şeklinde konuştu.

'Ortak düşmana karşı birlik olunmalı'

İran 'ın barışçıl nükleer enerji çabalarına da destek veren Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, " Mısır , İran 'ın nükleer enerji üretme hakkını destekliyor. Barışçıl nükleer enerji bölgedeki tüm devletlerin hakkıdır. Bu konuda İsrail dışında bölgedeki tüm ülkeler ittifak halindedir. Zirveye katılan tüm devletler ortak düşmanlarına karşı birlik olmalıdır'' dedi.

İsrail 'den saygı istedi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, konuşmasında Filistin sorununa da dikkat çekti. Filistin 'in müstakil bir devlete sahip olma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Mursi, Filistinli grupların aralarındaki ihtilafları çözmelerini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Mursi'den İran'a set mesaj

Mursi konuşmasına 4 halifenin ruhlarına 'fatiha' okuyarak başladı. İran devlet televizyonu Mursi'nin konuşmasını farklı tercüme etti.

Mursi'nin Suriye heyetini salonu karkettiren sözlerinden başlıklar:

- Suriye halkının mücadelesi Filistin halkının direnişine benziyor.

- Suriye rejimi zulüm yapıyor. Bu zulmün biran önce bitmesi gerekiyor.

- Suriye halkının yanında olunması lazım.

- Suriye'de zalim bir rejim var, zalim rejime karşı Suriye halkının yanında yer almak insanlığımızın ve imanımızın gereğidir.

- Suriye rejimi meşruiyetini yitirmiştir. Suriye'de özgürlük savaşçılarına destek verilmeli.

- Mursi (İranlı yetkililere bakarak iki kez) Suriye'de dökülen kanların vebali boynunuzdadır. Yeni özgür bir Suriye istiyoruz.

- Bağlantısızlar hareketini Suriye devrimine destek vermeye çağırdı.

- Suriye'de akan kanın durması için Müslüman ülkelerin müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Konuşma sonrasında, Mısır, Bağlantısızlar Hareketi başkanlığını İran'a devretti.