Suriye: Muhalefetle müzakerelere yeniden başlamaya hazırız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışman Buseyna Şaban, Şam yönetiminin muhalefetle müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.



Sputnik'in Rossiya 24 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Şaban, BM'nin ve muhalefetin de hazır olması halinde müzakere masasına tekrar oturmaya hazır olduklarının altını çizdi. Suriye'de ulusal ateşkes sağlanması yönünde ilerlediklerini ifade eden Şaban, "Suriye yönetimi, kendi halkı arasında ateşkes konusunda önemli başarılar elde etti.Birçok kişi silah bırakıyor ve ülkemizi yeniden canlandırmak için hükümetle birleşiyor" dedi.



"Putin'in planı tek çıkış yolu"



Şaban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Kulübü'nde önerdiği Marshall Planı'nı desteklediklerini kaydetti. Şaban, bu planın Suriye'yi kurtarmanın ve yeniden canlandırmanın tek yolu olduğunu kaydetti.

"Rusya ve Suriye'nin okul saldırısıyla alakası yok"

Öte yandan Şaban, Rusya ve Suriye'nin İdlib kentindeki bir okula düzenlenen saldırıyla bağlantısı olmadığını ifade etti. Şaban, "Rusya, BM'ye soruşturma yapılması ve gerçeğin aydınlatılması gerektiğini bildirdi. Ancak ABD şu ana kadar bir soruşturma yapmadı. Çünkü okulu kimin vurduğunu biliyorlar" dedi.



